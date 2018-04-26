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Суд в Петербурге признал банкротом главу компании «Усть-Луга»
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Суд в Петербурге признал банкротом главу компании «Усть-Луга» 

ТАСС 55 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который также обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Признать заявление ПАО «Балтинвестбанк» о признании Израйлита В. С. несостоятельным (банкротом) обоснованным. Ввести в отношении Израйлита В. С. процедуру реструктуризации долгов. Включить в реестр требований кредиторов Израйлита В. С. с отнесением к третьей очереди удовлетворения требований кредиторов должника требование ПАО «Балтинвестбанк» в размере 235,4 млн рублей долга", — говорится в резолютивной части определения суда.
Отчет финансового управляющего назначен на 25 сентября.
Экс-председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. Зимой 2016 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве, отмывании денежных средств в особо крупном размере и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Обвинение в окончательной редакции ему предъявили в ноябре прошлого года. Суд Петербурга отправил Израйлита в СИЗО, продление сроков содержания под стражей в рамках уголовного дела проходят в закрытом режиме. По информации местных СМИ, в основу материалов дела речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.
Адвокаты бизнесмена несколько раз просили суд избрать их подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако следователи указывали, что обвиняемый имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолет, обладая в том числе крупными финансовыми возможностями, таким образом, имеет все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России. Он останется под стражей до 20 мая 2018 года.
Компания «Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.
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