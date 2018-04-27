Ещё
В Чувашии вынесен приговор организованному преступному сообществу, обвиняемому в сбыте наркотиков в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чувашии вынесен приговор организованному преступному сообществу, обвиняемому в сбыте наркотиков в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Сообщество, осуществляющее свою преступную деятельность через один из интернет-магазинов, попало в поле зрения Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике зимой 2015 года. Потребовалась кропотливая работа оперативников совместно со следователями Следственного управления республиканского МВД, потому что преступная группа была крупнейшей за все время работы УКОНа, международной по своему составу, и использовала целую систему конспирации. Общение между участниками сообщества — жителями одного из иностранных государств, Чувашии и Башкортостана — велось через программы мгновенного обмена сообщениями, сбыт наркотиков осуществлялся исключительно бесконтактным способом, оплата производилась путем переводов денежных средств на заранее определенные счета электронных платежных систем. Несмотря на это, полицейские одного за другим установили всех предполагаемых участников ОПС, объединявшей несколько обособленных групп, у каждой из которых был свой круг задач, направленных на достижение единой преступной цели. На посту ДПС «Хыркасы» при въезде в Чебоксары сотрудники УКОН МВД по Чувашии при содействии инспекторов ГИБДД остановили автомобиль, на котором один из оптовых сбытчиков вез в республику более 1 килограмма спайсов. Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий по разоблачению данного ОПС из незаконного оборота было изъято свыше пяти с половиной килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно десяти тысячам разовых доз. В ходе расследования уголовного дела Следственная часть Следственного управления МВД по Чувашской Республике представила суду доказательства противоправной деятельности наркосбытчиков с декабря 2015 года по октябрь 2016 года на территории городов Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш Чувашской Республики — более 80 томов материалов.
Новочебоксарский городской суд признал 21 участника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 210 УК РФ — «участие в преступном сообществе», а также сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 9 до 12 лет, в основном строго режима — 226 лет на всех осужденных. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы в сумме от 500 до 800 тысяч рублей — в общей сложности 12 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске На Ставрополье сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии квартирных краж В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию676
Джигарханян захотел умереть дома47
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
Путин поделился планом развитии России144
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»105
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение