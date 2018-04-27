В Чувашии вынесен приговор организованному преступному сообществу, обвиняемому в сбыте наркотиков в особо крупном размере

Сообщество, осуществляющее свою преступную деятельность через один из интернет-магазинов, попало в поле зрения Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике зимой 2015 года. Потребовалась кропотливая работа оперативников совместно со следователями Следственного управления республиканского МВД, потому что преступная группа была крупнейшей за все время работы УКОНа, международной по своему составу, и использовала целую систему конспирации. Общение между участниками сообщества — жителями одного из иностранных государств, Чувашии и Башкортостана — велось через программы мгновенного обмена сообщениями, сбыт наркотиков осуществлялся исключительно бесконтактным способом, оплата производилась путем переводов денежных средств на заранее определенные счета электронных платежных систем. Несмотря на это, полицейские одного за другим установили всех предполагаемых участников ОПС, объединявшей несколько обособленных групп, у каждой из которых был свой круг задач, направленных на достижение единой преступной цели. На посту ДПС «Хыркасы» при въезде в Чебоксары сотрудники УКОН МВД по Чувашии при содействии инспекторов ГИБДД остановили автомобиль, на котором один из оптовых сбытчиков вез в республику более 1 килограмма спайсов. Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий по разоблачению данного ОПС из незаконного оборота было изъято свыше пяти с половиной килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно десяти тысячам разовых доз. В ходе расследования уголовного дела Следственная часть Следственного управления МВД по Чувашской Республике представила суду доказательства противоправной деятельности наркосбытчиков с декабря 2015 года по октябрь 2016 года на территории городов Чебоксары, Новочебоксарск Канаш Чувашской Республики — более 80 томов материалов.

Новочебоксарский городской суд признал 21 участника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 210 УК РФ — «участие в преступном сообществе», а также сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 9 до 12 лет, в основном строго режима — 226 лет на всех осужденных. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы в сумме от 500 до 800 тысяч рублей — в общей сложности 12 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.