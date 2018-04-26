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Оперативники нашли крупный запас оружия дома у москвича
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Оперативники нашли крупный запас оружия дома у москвича 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники спецслужб произвели обыск дома у москвича, работающего продавцом в мебельном магазине Hoff, оперативникам удалось изъять крупный арсенал, включающий более 20 единиц оружия. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
У проживающего в Митино мужчины 1986 года рождения обнаружили свыше двух десятков единиц оружия, порядка двух тысяч боеприпасов и 195 ударников от ручных гранат, а также четыре токарных станка.
Уточняется, что задержанный хозяин квартиры работает продавцом-консультантом в одном из отделений сети Hoff в Красногорском районе. Ранее мужчина был судим по статье о вандализме.
25 апреля в Красноярске полицейские арестовали мужчину, у которого нашли 30 единиц оружия и 500 патронов к нему. По словам задержанного, он коллекционировал предметы вооружения.
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