Оперативники нашли крупный запас оружия дома у москвича

Сотрудники спецслужб произвели обыск дома у москвича, работающего продавцом в мебельном магазине Hoff, оперативникам удалось изъять крупный арсенал, включающий более 20 единиц оружия. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

У проживающего в Митино мужчины 1986 года рождения обнаружили свыше двух десятков единиц оружия, порядка двух тысяч боеприпасов и 195 ударников от ручных гранат, а также четыре токарных станка.

Уточняется, что задержанный хозяин квартиры работает продавцом-консультантом в одном из отделений сети Hoff в Красногорском районе. Ранее мужчина был судим по статье о вандализме.