Полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих средств

Столичные полицейские обнаружили 38 аптек, в которых наркозависимым людям незаконно продавали сильнодействующие средства. Корреспондент «ВМ» узнал подробности операции.

Стражи порядка в ходе рейда по аптекам задержали группировку, которая и организовала незаконную продажу сильнодействующих веществ. Силовую поддержку московской полиции оказал отряд специального назначения «Гром».

Ирина Волк. — Изъято более 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов с препаратами, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше десяти миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования, — рассказала официальный представитель МВД России

Для хранения препаратов подозреваемые специально арендовали помещение.

По словам Ирины Волк, продавались контролируемые препараты наркоманам для немедицинского потребления без рецепта и кассового чека. Наценка составляла от 550 до 1500 процентов.

— Вследствие этого доход участников группы в сутки составлял свыше пяти миллионов рублей, — добавила представитель МВД.