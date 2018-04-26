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Полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих средств
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Полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих средств 

Вечерняя Москва 1 час назад
Столичные полицейские обнаружили 38 аптек, в которых наркозависимым людям незаконно продавали сильнодействующие средства. Корреспондент «ВМ» узнал подробности операции.
Стражи порядка в ходе рейда по аптекам задержали группировку, которая и организовала незаконную продажу сильнодействующих веществ. Силовую поддержку московской полиции оказал отряд специального назначения «Гром».
— Изъято более 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов с препаратами, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше десяти миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для хранения препаратов подозреваемые специально арендовали помещение.
По словам Ирины Волк, продавались контролируемые препараты наркоманам для немедицинского потребления без рецепта и кассового чека. Наценка составляла от 550 до 1500 процентов.
— Вследствие этого доход участников группы в сутки составлял свыше пяти миллионов рублей, — добавила представитель МВД.
Все участники группировки задержаны. Против них возбуждено восемь уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Как заявляют полицейские, мероприятия по декриминализации фармацевтического рынка Москвы продолжаются.
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