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Друг задолжавшей за жилье россиянки избил хозяина квартиры и отобрал у него еду
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Друг задолжавшей за жилье россиянки избил хозяина квартиры и отобрал у него еду 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Якутии раскрыт грабеж, совершенный в отношении местного жителя — инвалида по слуху. Выяснилось, что преступление совершил друг девушки, снимавшей квартиру у инвалида и задолжавшей квартплату. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.
В обеденное время молодой человек постучал в квартиру, где жил инвалид. Дверь открыла супруга потерпевшего, по ее словам, визитер ворвался в квартиру, нанес хозяину несколько ударов, после чего забрал и унес с собой сотовый телефон и продукты питания.
Как установили оперативники, причиной инцидента стала жалоба девушки подозреваемого. Она арендовала комнату в квартире инвалида и вовремя не внесла оплату, из-за чего произошел конфликт с хозяевами, и съемщице пришлось съехать. Девушка пожаловалась своему другу, который решил защитить ее интересы.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Конфликты между хозяевами и съемщиками жилья из-за оплаты время от времени приводят к неожиданным последствиям, в том числе перерастают в грабежи или кражи. Так, в марте 2018 года сотрудники полиции Гусь-Хрустального задержали местного жителя, самовольно забравшего из квартиры, которую он арендовал, хрустальные изделия общей стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина решил таким образом отомстить хозяйке жилья, принудившей его к выселению.
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