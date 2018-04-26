Друг задолжавшей за жилье россиянки избил хозяина квартиры и отобрал у него еду

Якутии раскрыт грабеж, совершенный в отношении местного жителя — инвалида по слуху. Выяснилось, что преступление совершил друг девушки, снимавшей квартиру у инвалида и задолжавшей квартплату. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

В обеденное время молодой человек постучал в квартиру, где жил инвалид. Дверь открыла супруга потерпевшего, по ее словам, визитер ворвался в квартиру, нанес хозяину несколько ударов, после чего забрал и унес с собой сотовый телефон и продукты питания.

Как установили оперативники, причиной инцидента стала жалоба девушки подозреваемого. Она арендовала комнату в квартире инвалида и вовремя не внесла оплату, из-за чего произошел конфликт с хозяевами, и съемщице пришлось съехать. Девушка пожаловалась своему другу, который решил защитить ее интересы.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Конфликты между хозяевами и съемщиками жилья из-за оплаты время от времени приводят к неожиданным последствиям, в том числе перерастают в грабежи или кражи. Так, в марте 2018 года сотрудники полиции Гусь-Хрустального задержали местного жителя, самовольно забравшего из квартиры, которую он арендовал, хрустальные изделия общей стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина решил таким образом отомстить хозяйке жилья, принудившей его к выселению.