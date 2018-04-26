Правительство предложило ограничить срок отмены прекращения уголовного дела

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Кабмин РФ предложил установить срок, в течение которого может быть возобновлено прекращенное уголовное дело или уголовное преследование, соответствующий законопроект внесен в Госдуму , следует из электронной базы данных.

Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующей Конституции первую часть статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК), которая регламентирует отмену постановления о прекращении уголовного дела. Сейчас законодательство позволяет прокурору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, отмечается в документе. Проектом вносятся изменения, чтобы привести статью в соответствие с Конституцией.

"Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке… В случае если уголовное дело или уголовное преследование прекращались неоднократно, установленный настоящей частью срок исчисляется со дня вынесения первого соответствующего постановления", — говорится в проекте федерального закона.

Авторы инициативы подчеркивают, что кроме этого УПК предполагают дополнить новой статьей, которая будет регламентировать порядок получения прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо преследования.

"При этом законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в статьи 29, 37 и 39 УПК в части, касающейся наделения суда, прокурора и руководителя следственного органа соответствующими полномочиями", — отмечается в документе.

Предлагаемые изменения позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, считают авторы проекта.