В Госдуму внесён законопроект о сроке отмены постановлений о прекращении уголовного дела

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается годичный срок, в течение которого руководитель следственного органа или прокурор вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Документ направлен на реализацию постановления Конституционного Суда, которым признаны не соответствующими Конституции нормы Уголовно-процессуального кодекса, позволяющие прокурору в течение неопределенного срока отменять постановление о прекращении уголовного дела без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных гарантий защиты от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

При этом КС предписал внести в УПК изменения, чтобы гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от необоснованного возобновления дела, но при этом не допускать ситуацию, при которой исключалась бы возможность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного преследования, если выявились новые сведения о его виновности.

«Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена допускается только на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается дополнение УПК новой статьей, регламентирующей судебный порядок получения разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела.

Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 19 апреля. Ранее законопроект был одобрен Комиссией кабмина по законопроектной деятельности.