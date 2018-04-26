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Следователи выясняют личность человека, чьи останки найдены в Воронежском водохранилище
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Следователи выясняют личность человека, чьи останки найдены в Воронежском водохранилище 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Ситуацию прояснит генетическая экспертиза. В Воронежском водохранилище рядом с пляжем парка «Алые паруса» снова нашли останки человека. Шокирующую находку обнаружили накануне, сегодня следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщают в ведомстве, фрагменты грудной клетки и коленного сустава были прикрыты пакетом. Останки в воде случайно заметил пенсионер. Евгений Оленичев шёл вдоль берега. По словам мужчины, примерно в трёх сотнях метров от парка «Алые паруса» он обратил внимание на воду и заподозрил неладное.
— Я сначала подумал, что это фрагмент животного. Взял кусок веточки, целлофан этот отодвинул и убедился, что не похож на фрагмент животного. Сразу же позвонил по номеру 112. Минут 40, может быть, больше, приехал участковый, капитан. Он посмотрел и убедился, что это фрагмент человеческого тела, — рассказал очевидец Евгений Оленичев. Неделю назад в 100 метрах от этого места один из рыбаков также обнаружил в воде фрагменты тела. Тогда, как сообщают в следственном комитете, уголовное дело не стали возбуждать из-за недостаточности оснований. На чьи останки — мужчины или женщины — наткнулись воронежцы, следователи пока сказать не могут. Ситуацию прояснит генетическая экспертиза.
— В настоящее время личность погибшего не установлена. Однако следственными органами совместно с уголовным розыском и иными подразделениями полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности погибшего. Отрабатываются возможные причастные лица к данному преступлению. Допрашиваются свидетели. А также назначены генетические экспертизы для установления всех обстоятельств по данному уголовному делу, — сообщил старший следователь следственного отдела Левобережного района Воронежа Роман Новиченков.
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