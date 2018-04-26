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Не хотел работать: кубанский участковый оказался под следствием
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Не хотел работать: кубанский участковый оказался под следствием 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудник правоохранительных органов оказался под следствием из‐за нежелания работать. Он не принял заявление о краже. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, в феврале к участковому пришла жительница Тбилисского района. Она рассказала, что у нее украли 20 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался принимать заявление. Так как оно не было зарегистрировано в необходимом порядке, разбираться в обстоятельствах кражи никто не стал.
Тогда женщина пошла в прокуратуру. После этого провели проверку.
Сотрудник полиции укрыл преступление от учета и нарушил право заявительницы на защиту и доступ к правосудию
СУ СК России по Краснодарскому краю.
На безответственного участкового завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Полицейский поссорился с жителями села и случайно ранил себя.
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