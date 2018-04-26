Не хотел работать: кубанский участковый оказался под следствием

Сотрудник правоохранительных органов оказался под следствием из‐за нежелания работать. Он не принял заявление о краже. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, в феврале к участковому пришла жительница Тбилисского района. Она рассказала, что у нее украли 20 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался принимать заявление. Так как оно не было зарегистрировано в необходимом порядке, разбираться в обстоятельствах кражи никто не стал.

Тогда женщина пошла в прокуратуру . После этого провели проверку.

Сотрудник полиции укрыл преступление от учета и нарушил право заявительницы на защиту и доступ к правосудию

На безответственного участкового завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Полицейский поссорился с жителями села и случайно ранил себя.