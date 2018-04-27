ФСБ задержала террористов, получавших распоряжения через Telegram 

ФСБ задержала террористов, получавших распоряжения через TelegramФедеральная служба безопасности РФ заявила о задержании сразу четырех террористов, причастных к организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). По заверению службы, деятельностью группировки управляли через Telegram.
Задержание участников организации проходило в московском регионе. Террористы прибыли из Нового Уренгоя для осуществления «серии резонансных террористических актов на территории Москвы и области».
После проведения профилактической спецоперации было задержано еще 20 человек в ходе проведения 17 обысковых мероприятий. ФСБ обнаружило большое количество пропагандистских материалов, экстремистской литературы, а также средства связи с зарубежными эмиссарами.
По данным ФСБ, для переписки и общения террористы использовали мессенджер Telegram, который уже 12-й день безуспешно пытается заблокировать Роскомнадзор.