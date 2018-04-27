ФСБ задержала террористов, получавших распоряжения через Telegram

Задержание участников организации проходило в московском регионе. Террористы прибыли из Нового Уренгоя для осуществления «серии резонансных террористических актов на территории Москвы и области».

После проведения профилактической спецоперации было задержано еще 20 человек в ходе проведения 17 обысковых мероприятий. ФСБ обнаружило большое количество пропагандистских материалов, экстремистской литературы, а также средства связи с зарубежными эмиссарами.