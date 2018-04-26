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Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов
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Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
ФСБ сообщила о целом ряде успешных операций в регионах. Удалось предотвратить крупные теракты и покушения на сотрудников органов власти. Обезврежены несколько группировок. Все они имели отношение к международным террористическим организациям, запрещенным в России.
В то, что герой домашнего видео окажет вооруженное сопротивление, оперативники практически не сомневались. Ведь о намерении совершить теракты на Ставрополье боевик заявил открыто, когда присягал ИГИЛ (запрещена в России) перед объективом видеокамеры.
Боевика уничтожили. Помимо холодного и огнестрельного оружия в доме также обнаружен флаг террористической организации.
В Дербенте сразу 9 сторонников ИГИЛ вступили в бой с оперативниками ФСБ, когда последние предложили боевикам сложить оружие. Группировка планировала в Дагестане теракты с применением самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия. В проведении этой спецоперации участвовал и боевой робот.
Завершена и спецоперация, которую ФСБ проводила совместно с Росгвардией в Татарстане, Омской и Ульяновской областях. 14 участников международной террористической организации «Хизбут ут-Тахрир» (запрещена в России) задержаны. В ходе обысков изъято не только большое количество экстремистской литературы, но и отчеты по вербовочной работе.
Оперативное видео снято в окрестностях дагестанского села Геджух. Группа спецназа ФСБ обнаружила здесь летнюю стоянку боевиков. По оперативникам сразу же начали стрелять. Ответным огнем боевики были уничтожены. В ходе осмотра лагеря обнаружен автомат, гранатомет, боеприпасы различного калибра и военное обмундирование. По данным ФСБ, руководство всеми нейтрализованными ячейками боевиков осуществлялось при помощи мессенджера Telegram.
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