Масштабная спецоперация ФСБ: задержаны 26 боевиков

Сотрудники ФСБ провели несколько спецопераций в пяти регионах России и пресекли деятельность 26 боевиков, передает «МИР 24».

Дагестане ликвидировали 11 сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» . При задержании они оказали сопротивление и были уничтожены. По данным спецслужб, экстремисты планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Еще одного боевика, присягнувшего ИГ, ликвидировали на Ставрополье . Он планировал теракты в здании краевой администрации и управления ФСБ. Также в ходе спецопераций, которые проходили в Татарстане , Омской и Ульяновской областях были задержаны сторонники еще одной запрещенной в стране террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» . Среди мусульман они вербовали новых сторонников для организации терактов в России и участии в боевых действиях на Ближнем Востоке.

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