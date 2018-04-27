Ещё
Масштабная спецоперация ФСБ: задержаны 26 боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Масштабная спецоперация ФСБ: задержаны 26 боевиков 

Мир24 38 минут назад
Сотрудники ФСБ провели несколько спецопераций в пяти регионах России и пресекли деятельность 26 боевиков, передает «МИР 24».
В Дагестане ликвидировали 11 сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». При задержании они оказали сопротивление и были уничтожены. По данным спецслужб, экстремисты планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Еще одного боевика, присягнувшего ИГ, ликвидировали на Ставрополье. Он планировал теракты в здании краевой администрации и управления ФСБ. Также в ходе спецопераций, которые проходили в Татарстане, Омской и Ульяновской областях были задержаны сторонники еще одной запрещенной в стране террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир». Среди мусульман они вербовали новых сторонников для организации терактов в России и участии в боевых действиях на Ближнем Востоке.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Журналист из Никарагуа получил пулю в голову в прямом эфире Бывшего замглавы Нижнего Новгорода задержали за взятку в 17 миллионов Самолет экстренно сел в Челябинске из-за закурившего пассажира
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1572
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи150
Госдеп составил список послушных стран174
В США предрекли смерть морской авиации России235
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство95
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение