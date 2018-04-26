ФСБ произвела массовое задержание боевиков

Татарстана, Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию на территории Дагестана Ставропольского края , Омской и Ульяновской областей, по итогам которой были задержаны 12 членов бандподполья, а также 14 участников террористических структур.

Ставрополе , в частности, задержали сторонника террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ ), который собирался совершить теракт около зданий правительства края, а также Управления ФСБ РФ по региону, пишет РИА Новости

«Для реализации своих целей он (сторонник ИГИЛ) приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — приводит агентство слова из сообщения ФСБ.