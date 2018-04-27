Госдума отменит временный процессуальный порядок, введенный КС

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , призванные заменить действующий сейчас временный процессуальный порядок, который был введен Конституционным судом прошлой осенью (подробнее об этом читайте на Legal.Report здесь).

Законопроектом уточняется порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Устанавливается годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить такое постановление. По истечении одного года отмена допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном УПК РФ. Предполагается, что это позволит гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

Поводом для внесения изменений в УПК стало постановление Конституционного суда, рассматривавшего осенью 2017 года жалобу предпринимателя из Краснодара . КС признал не соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 214 УПК РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение во взаимосвязи с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК позволяет прокурору в течение неопределённого срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования.

При этом КС предписал внести в УПК необходимые изменения с тем, чтобы гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям. КС указал, что не должны допукаться ситуации, при которых (по крайней мере в пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности) исключалась бы возможность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования лица, если выявились новые сведения о его виновности в совершении преступления и, соответственно, такая отмена необходима для восстановления справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Также предусматривается регламентация судебного порядка получения прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования. В ст. 29, 37 и 39 УПК предлагается внести корреспондирующие изменения в части, касающейся наделения суда, прокурора и руководителя следственного органа соответствующими полномочиями.

До момента внесения изменений в УПК Конституционный суд постановил ввести временный процессуальный порядок отмены постановлений о прекращении уголовных дел и уголовного преследования.