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Замглавы района задержан в Кузбассе после гибели ребенка от обрушения части здания
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Замглавы района задержан в Кузбассе после гибели ребенка от обрушения части здания 

ТАСС 45 минут назад
Фото: СибДепо
КЕМЕРОВО, 28 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки в поселке Благодатный, на которую обрушилась часть заброшенного здания. Задержан замглавы Кемеровского района, сообщила в субботу пресс-служба СК РФ.
Установлено, что подростки постоянно собирались рядом и в заброшенном здании, где проводили свободное время. «Жители поселка обращались к главе сельского поселения с коллективным обращением о сносе опасного строения. Надлежащие меры приняты не были.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (»Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержан замглавы района по земельно-имущественным отношениям, он же является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. На сайте администрации Кемеровского района сообщается, что председателем комитета является Игорь Ганич.
В СК уточнили, что в бюро технической инвентаризации Кемеровского района изъяты дела по распределению земель поселка, в комитете — документы, регламентирующие должностные полномочия работников, а в райадминистрации — документы, регламентирующие деятельность главы и заместителя района. Все они будут изучены следствием.
В четверг вечером в заброшенном здании находилась компания подростков, в этом момент произошло частичное обрушение части кровли 1-этажного здания. Погибла 13-летняя девочка, еще один мальчик был госпитализирован.
ТАСС: последние новости
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