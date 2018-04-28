Замглавы района задержан в Кузбассе после гибели ребенка от обрушения части здания

Установлено, что подростки постоянно собирались рядом и в заброшенном здании, где проводили свободное время. «Жители поселка обращались к главе сельского поселения с коллективным обращением о сносе опасного строения. Надлежащие меры приняты не были.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (»Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержан замглавы района по земельно-имущественным отношениям, он же является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. На сайте администрации Кемеровского района сообщается, что председателем комитета является Игорь Ганич.

В СК уточнили, что в бюро технической инвентаризации Кемеровского района изъяты дела по распределению земель поселка, в комитете — документы, регламентирующие должностные полномочия работников, а в райадминистрации — документы, регламентирующие деятельность главы и заместителя района. Все они будут изучены следствием.

В четверг вечером в заброшенном здании находилась компания подростков, в этом момент произошло частичное обрушение части кровли 1-этажного здания. Погибла 13-летняя девочка, еще один мальчик был госпитализирован.