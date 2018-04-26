Рецидивист задушил и ограбил знакомого в Сыктывкаре 

Ранее судимый мужчина убил знакомого в Сыктывкаре. Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщило ИА Nation News.
Житель Сыктывкара в октябре 2017 года поссорился с 61-летним
мужчиной, с которым распивал спиртные напитки. Бывший
30-летний
уголовник задушил собутыльника, а позже вынес из его комнаты в общежитии телевизор, ноутбук, два сотовых телефона и телевизионную приставку. Нанесенный ущерб оценили в 24 тысячи рублей.
По решению суда преступника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Сотрудники полиции задержали 32‐летнюю жительницу ЯНАО, которая убила 44‐летнего собутыльника на территории свинофермы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».