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Рецидивист задушил и ограбил знакомого в Сыктывкаре
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Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Рецидивист задушил и ограбил знакомого в Сыктывкаре 

360tv.ru 53 минуты назад
Ранее судимый мужчина убил знакомого в Сыктывкаре. Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщило ИА Nation News.
Житель Сыктывкара в октябре 2017 года поссорился с  61-летним
мужчиной, с которым распивал спиртные напитки. Бывший
30-летний
уголовник задушил собутыльника, а позже вынес из его комнаты в общежитии телевизор, ноутбук, два сотовых телефона и телевизионную приставку. Нанесенный ущерб оценили в 24 тысячи рублей.
По решению суда преступника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Сотрудники полиции задержали 32‐летнюю жительницу ЯНАО, которая убила 44‐летнего собутыльника на территории свинофермы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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