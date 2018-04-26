Рецидивист задушил и ограбил знакомого в Сыктывкаре

Ранее судимый мужчина убил знакомого в Сыктывкаре . Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщило ИА Nation News.

Житель Сыктывкара в октябре 2017 года поссорился с 61-летним

мужчиной, с которым распивал спиртные напитки. Бывший

30-летний

уголовник задушил собутыльника, а позже вынес из его комнаты в общежитии телевизор, ноутбук, два сотовых телефона и телевизионную приставку. Нанесенный ущерб оценили в 24 тысячи рублей.

По решению суда преступника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима