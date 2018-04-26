Ещё
Мужчина из Новой Ладоги нанес своей сожительнице 47 ударов ножом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Мужчина из Новой Ладоги нанес своей сожительнице 47 ударов ножом 

Ivyborg.ru 1 час назад
Мужчина из Новой Ладоги признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что 3 сентября 2017 года 34-летний злоумышленник находился у себя дома, в квартире, расположенной на одной из улиц в городе Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области. Мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта нанес ей 47 ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Ivyborg.ru: последние новости
Следственный комитет проведет прием граждан в Волосовском районе Пьяный выборжец обматерил полицейского и попал под суд В Сосновом Бору задержали шестерых наркоторговцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях529
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии54
Центр Москвы превратился в ад44
Россия успокоила «запуганных» морпехов США85
Собчак смогла договориться с Киевом370
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение