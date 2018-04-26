Мужчина из Новой Ладоги нанес своей сожительнице 47 ударов ножом 

Мужчина из Новой Ладоги признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что 3 сентября 2017 года 34-летний злоумышленник находился у себя дома, в квартире, расположенной на одной из улиц в городе Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области. Мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта нанес ей 47 ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.