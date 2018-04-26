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В Калининграде осужден военнослужащий, избивший сослуживца
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В Калининграде осужден военнослужащий, избивший сослуживца 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области собранные военным следственным отделом СКР по Зеленоградскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для признания виновным военнослужащего по контракту войсковой части 39108, дислоцированной в поселке Донское, матроса Юрия Бирюкова.
А именно: в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием).
В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что около 1 часа ночи 19 ноября 2017 года Бирюков, желая показать своё мнимое превосходство над своим сослуживцем более позднего срока призыва матросом Онацким, применил к нему насилие, выразившееся в нанесении нескольких ударов руками по голове, причинив лёгкий вред здоровью.
Обвиняемый Бирюков свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, загладил потерпевшему причинённый вред прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 апреля 2018 года, в военном следственном управлении СКР по Балтийскому флоту. В связи с этим постановлением Калининградского гарнизонного военного суда Юрию Бирюкову назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20000 рублей.
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