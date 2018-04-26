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В Тольятти осудили женщину, обещавшую жертвам решить проблемы с правоохранителями и банками
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В Тольятти осудили женщину, обещавшую жертвам решить проблемы с правоохранителями и банками 

Волга Ньюс 1 час назад
Как было установлено, с февраля по август 2017 г. женщина врала знакомым, что является сотрудником правоохранительных органов либо юристом, имеет связи в правоохранительной системе и госучреждениях и может посодействовать в трудоустройстве, решении проблем с задолженностями перед банками, возвращении водительских прав, изъятых за пьяное вождение, и другом.
Так, за помощь с задолженностью перед банком она попросила 125 тыс. рублей; за трудоустройство на должность в ГИБДД — 65 тыс. рублей; за трудоустройство в один из федеральных банков — 12 тыс. рублей. Всего злоумышленница похитила более 413,5 тыс. руб. у 12 человек.
Подсудимая полностью признала вину во всех инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Женщине назначили три года лишения свободы условно. Заявленные потерпевшими иски суд удовлетворил в полном объеме.
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