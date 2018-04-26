В Волгоградской области мужчина из мести сжег подворье и поросят сестры

Волгоградской области обиженный мужчина сжег сеновал и свиней в подворье своей сестры.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 19 апреля в полиции поступило сообщение о возгорании на территории частного подворья, принадлежащего 42-летней местной жительнице.

— Огнем было уничтожено 70 тюков сена, 60 тюков соломы, а также две свиньи, запертые в помещении сеновала. А ущерб составил свыше 150 тысяч рублей. Специалисты определили, что возгорание произошло из-за умышленного поджога, — пояснили в региональной полиции. — Подозреваемого задержали по горячим следам. Пироманом оказался 40-летний брат заявительницы.

На допросе мужчина во всем признался и рассказал, что хотя дом ему не принадлежит, он долго в нем жил. Как выяснилось, между родственниками случилась ссора. В порыве гнева сестра выгнала брата. Он ушел, однако ночью из чувства мести вернулся и поджог сенник

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.