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В Волгоградской области мужчина из мести сжег подворье и поросят сестры
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В Волгоградской области мужчина из мести сжег подворье и поросят сестры 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгоградской области обиженный мужчина сжег сеновал и свиней в подворье своей сестры.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 19 апреля в полиции поступило сообщение о возгорании на территории частного подворья, принадлежащего 42-летней местной жительнице.
— Огнем было уничтожено 70 тюков сена, 60 тюков соломы, а также две свиньи, запертые в помещении сеновала. А ущерб составил свыше 150 тысяч рублей. Специалисты определили, что возгорание произошло из-за умышленного поджога, — пояснили в региональной полиции. — Подозреваемого задержали по горячим следам. Пироманом оказался 40-летний брат заявительницы.
На допросе мужчина во всем признался и рассказал, что хотя дом ему не принадлежит, он долго в нем жил. Как выяснилось, между родственниками случилась ссора. В порыве гнева сестра выгнала брата. Он ушел, однако ночью из чувства мести вернулся и поджог сенник
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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