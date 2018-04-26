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У испанской туристки в Санкт-Петербурге украли более 100 тысяч рублей
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У испанской туристки в Санкт-Петербурге украли более 100 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В центре Петербурге полиция по «горячим» следам раскрыла крупную карманную кражу у пожилой испанской туристки, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
У храма на набережной канала Грибоедова сотрудники полиции с поличным задержали двух мигрантов, укравших у 64-летней туристки из рюкзака сумку с документами, мобильным телефоном и 97352 рублями.
Сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемых практически на месте преступления. Позже выяснилось, что один из них ранее уже имел судимость.
Подозреваемые задержаны, против них возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные документы и деньги вернули туристке.
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