Строительство котельной в Хворостянском районе закончилось для подрядчика уголовным делом

Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что в декабре 2017 г. сотрудники ООО «Квадр» изготовили подложный акт о приемке 15 декабря 2017 г. выполненных работ по строительству модульной котельной в с. Хворостянка по муниципальному контракту. В результате фирма получила право на оплату.

В действительности же работы по строительству котельной не были выполнены полностью на момент подписания акта. Объект ввели в эксплуатацию только в июле 2017 года.

21 апреля 2018 г. в связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа").