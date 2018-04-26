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Пенсионера, застрелившего двух человек под Сургутом, признали вменяемым 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 апр — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе будут судить пенсионера, застрелившего соседа по даче и его знакомую, а также пытавшегося убить двух свидетелей преступления, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в марте прошлого года на территории садового товарищества «Вихрь» в Сургутском районе. По данным следствия, 62-летний пенсионер на почве личных неприязненных отношений выстрелил из ружья в соседа по даче.
После этого он застрелил женщину, которая с семьей приехала в гости к погибшему, а также выстрелил в ее супруга и ребенка. Довести преступление до конца подозреваемый не смог — мужчина оказал сопротивление, выбив ружье из рук стрелка и связав его.
"Пенсионер обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия… Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признает частично", — говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве также отметили, что в течение года, пока велось расследование, подозреваемый находился под стражей. За это время следователи провели ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, показавшие, что пенсионер является вменяемым, в момент преступлений он осознавал опасность своих действий.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СУ СК.
По информации местных СМИ, в результате стрельбы погибли директор агентства недвижимости, а также сотрудница крупной нефтегазовой компании.
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