Пенсионера, застрелившего двух человек под Сургутом, признали вменяемым

Инцидент произошел в марте прошлого года на территории садового товарищества «Вихрь» в Сургутском районе. По данным следствия, 62-летний пенсионер на почве личных неприязненных отношений выстрелил из ружья в соседа по даче.

После этого он застрелил женщину, которая с семьей приехала в гости к погибшему, а также выстрелил в ее супруга и ребенка. Довести преступление до конца подозреваемый не смог — мужчина оказал сопротивление, выбив ружье из рук стрелка и связав его.

"Пенсионер обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия… Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признает частично", — говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве также отметили, что в течение года, пока велось расследование, подозреваемый находился под стражей. За это время следователи провели ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, показавшие, что пенсионер является вменяемым, в момент преступлений он осознавал опасность своих действий.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СУ СК.

По информации местных СМИ, в результате стрельбы погибли директор агентства недвижимости, а также сотрудница крупной нефтегазовой компании.