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Жителя Татарстана осудили на 10 лет за то, что он выкинул девочку в окно
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Жителя Татарстана осудили на 10 лет за то, что он выкинул девочку в окно 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Суд «дал» 10 лет мужчине, который выкинул из окна пятилетнюю девочку в Набережных Челнах, сообщает СК РФ по Республике Татарстан.
Шестого февраля этого года 34-летней Иван Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей. У женщины гостила ее пятилетняя внучка. В ходе застолья пьяный мужчина ударил ребенка, а затем выбросил в окно третьего этажа. Скорую помощь ребенку вызвали очевидцы. Медики зафиксировали у девочки различные повреждения, в том числе перелом руки.
"Он (обвиняемый — ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд назначил наказание Никитину в виде 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
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