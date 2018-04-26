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В Митине арестовали подозреваемого в сбыте наркотиков
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В Митине арестовали подозреваемого в сбыте наркотиков 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
На Пятницком шоссе у 53-летнего жителя Восточного округа столицы в ходе личного досмотра изъяли 12 свертков марихуаны общим весом 6 грамм и 68 кусков гашиша общей массой 57,8 грамм.
— В квартире задержанного также были обнаружены наркотики. Всего полицейские изъяли 435,7 грамм гашиша и около 53,1 грамм марихуаны, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО. — Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». (ср)
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