В Митине арестовали подозреваемого в сбыте наркотиков

На Пятницком шоссе у 53-летнего жителя Восточного округа столицы в ходе личного досмотра изъяли 12 свертков марихуаны общим весом 6 грамм и 68 кусков гашиша общей массой 57,8 грамм.

— В квартире задержанного также были обнаружены наркотики. Всего полицейские изъяли 435,7 грамм гашиша и около 53,1 грамм марихуаны, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО. — Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». (ср)