Начальника колонии под Калининградом заподозрили в получении взятки

Калининградской области начальника участка колонии‐поселения №7 подозревают в мелком взяточничестве. По данным следствия, он брал деньги от заключенного. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу СУ Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Страж порядка за восемь тысяч рублей обещал помочь осужденному избежать пребывания в штрафном изоляторе. По данным издания, жена арестанта перечислила деньги обвиняемому на банковскую карту.

Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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