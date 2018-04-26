Уголовное дело возбудили на жителя Кондопоги за хранение наркотиков

Для местного жителя это уже второе уголовное дело за текущий год.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кондопожскому району в квартире 32-летнего подозреваемого обнаружили и изъяли 3 пакета из полимерной плёнки с порошкообразным веществом.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Карелия , в пакетах находилось более 0,7 грамма синтетического наркотика.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уже второе уголовное дело, которое возбуждено в отношении фигуранта в текущем году.