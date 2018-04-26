В Москве возбудили дело на бизнесмена, контрабандно ввезшего бриллианты на 24 млн рублей

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Уголовное дело возбудили в Москве в отношении бизнесмена за ввоз бриллиантов на 24 млн рублей. Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), в ходе проверки, проведенной Юго-Западной транспортной прокуратурой совместно с сотрудниками ФСБ и Центральной акцизной таможни, у одного из бизнесменов обнаружены и изъяты драгоценные камни (бриллианты) с сертификатами Геммологического института Америки. "Согласно заключению специалиста, стоимость бриллиантов составила более 24 млн рублей. Законность нахождения указанных товаров на территории ЕАЭС по итогам проверки не подтвердилась. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 7 млн рублей", — сообщили в прокуратуре. По материалам транспортной прокуратурой органом дознания таможни возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере").