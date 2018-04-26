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В Обнинске убили 57-летнюю женщину и ее дочь
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В Обнинске убили 57-летнюю женщину и ее дочь 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
В Обнинске в собственной квартире были убиты 57-летняя женщина и ее 34-летняя дочь. Тела обнаружила полиция после того, как в правоохранительные органы поступило заявление от матери и бабушки убитых. Она сообщила, что ее дочь и внучка уже несколько дней не отвечают на телефонные звонки. По сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, преступление было раскрыто, а предполагаемый убийца задержан. Им оказался 50-летний ранее судимый житель Обнинска без определенного места жительства. Мужчина был задержан и уже дал признательные показания. Мотивы преступления в сообщении не уточняются. Все материалы переданы в Следственное управление СКР по Калужской области. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и назначил криминалистические экспертизы.
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