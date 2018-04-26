Гмыря, Карачкин, Медведев, Муковоз: жизнь до истории о «краснодарских стрелках»

Краснодар . 26 апреля — Новая Кубань. История про «краснодарских стрелков» произошла в августе прошлого года. По делу проходят 9 человек. Пятеро все ещё остаются в розыске.

Подробнее о ходе первого заседания суда «Новая Кубань» писала ранее.

* «Краснодарские стрелки» частично признали вину в инкриминируемых преступлениях

Свою вину подсудимые признают частично. Их адвокаты в ходе слушаний будут доказывать, что молодые люди не создавали банду, преступления не носили систематический характер и т. д.

Речь идет о громкой истории, произошедшей прошлым летом. Ночью 22 августа группой неизвестных лиц было совершено нападение на мастера спорта по боксу, по факту случившегося тогда возбудили уголовное дело.

28 августа на посту КПМ №6 (Ейское шоссе) был остановлен Тойота Камри в кузове черного цвета, госномера Т746РК 123 регион. В нем и находились Гмыря и Карачкин, управлял иномаркой Медведев. Водителя пригласили пройти в помещение КПМ для проверки по базам МВД. Затем на пост прибыли сотрудники уголовного розыска. Медведев осознавал, что его и соучастников могут задержать, оказал сопротивление. Далее была погоня с перестрелкой и т. д.

О том, из-за чего всё это произошло, судить сложно. Главное то, почему же столь молодые жители краевой столицы решились на совершение данного преступления?

Стали известны все подробности и личностях и судьбах парней.

Владислав Гмыря, 1990 года рождения, проживающий Гмыря в Краснодаре на ул. Гудимы, имеет среднее образования. Раннее был судим по двум статьям ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью…). Отбывал наказание вы виде лишения свободы, срок 6 лет. Владислав Гмыря не женат, до совершения преступлений работ разнорабочим, без оформления трудового договора. После нападения на пост КПМ был задержан на месте преступления.

Дмитрий Карачкин, 1992 года рождения, проживающий в Краснодаре на ул. Рашпилевской до ареста совмещал работу и учебу. Дмитрий был студентом юридического факультета Российского института кооперации. Карачкин женат, у них с супругой двое совместных малолетних детей, которые ходят в садик. Его супруга Екатерина, кстати, имеет среднее образование, которое тоже связано с юридической деятельностью. Получила она его в том же учебном заведении по специальности право и организация социального обеспечения. Задержан был 30 августа 2017 года в квартире своего знакомого, расположенной в краевой столице на ул. Анапской, 26.

Никита Медведев 1996 года рождения, проживающий в Краснодаре на ул. Яна Полуяна, до ареста учился на 3 курсе Российского экономического университета им. Плеханова. После совершения преступлений его задержали в х. Копанском на ул. Красные зори 2/2.

Владимир Муковоз проживал в г. Новороссийске. Работал участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Новороссийску, после проведения служебной проверки уволен. Владимира задержали 1 сентября рядом с одним из зданий, расположенных в Новороссийске на ул. Анапское шоссе.

В итоге все они оказались на скамье подсудимых, им предъявлены обвинения, относящиеся к категории тяжких.

Что послужило причиной тому, что парни избрали подобный жизненный путь, вероятно, станет известно в ходе их допросов.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.