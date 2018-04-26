Не желая продолжать застолье тюменец ударил табуретом свою жену

Тюмени , между мужчиной и женщиной в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время конфликта мужчина решил расправиться со своей сожительницей ударом табурета по голове, в результате чего она получила тяжкий вред здоровью.

«В отдел полиции № 6 поступило сообщение о доставлении в больницу женщины с травмами головы. Незамедлительно стражи правопорядка задержали подозреваемого на месте совершения преступления. Им оказался ранее судимый житель Тюмени, 1976 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ », — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.