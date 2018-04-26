В Италии полиция задержала присягнувшего на верность ИГ мигранта 

В центре приёма мигрантов, располагающегося недалеко от Неаполя, полиция задержала гамбийского мигранта, который присягнул на верность «Исламскому государству»*, сообщает Associated Press.
Шеф полиции Франко Габриелли рассказал, что 21-летний Аладжи Торей, приехавший в Италию из Ливии в марте прошлого года, не планировал какой-то конкретной атаки, однако итальянские спецслужбы предполагают, что такой исход был «весьма вероятен».
По данным агентства ANSA, мужчина признался в том, что его просили на машине врезаться в толпу людей.
Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала подозреваемых в терроризме сирийцев.