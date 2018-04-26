В деле самарского кадровика «Почты России» появился еще один эпизод

В уголовном деле экс-руководителя отдела кадров самарского филиала « Почты России » появился еще один эпизод, связанный с получением взятки.

Напомним, ранее против сотрудницы унитарного предприятия было возбуждено два уголовных дела за получение взятки. По данным следственных органов, в прошлом году сотрудник получила 43 тысячи рублей от начальника Сызранского почтамта за общее покровительство по службе. В феврале текущего года женщина получила еще 153 тысячи рублей от общей суммы в 300 тысяч от руководителя Тольяттинского почтамта. За незаконное вознаграждение кадровик обещала утвердить нужную кандидатуру на место начальника подразделения.

На прошлой неделе стало известно, что за последние два года подозреваемая получила более 876 тысяч рублей от начальника Сергиевского почтамта УФСП по Самарской области через руководителя отдела по компенсациям. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство от своих подчиненных.

Как оказалось, в период с 2016 по 2017 год подозреваемая получила от начальника Челно-Вершинского почтамта УФСП по Самарской области через руководителя отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию самарского филиала еще 620 тысяч рублей за общее покровительство от подчиненных сотрудников, передает пресс-служба СУ СКР региона.

Напомним, в настоящий момент обе женщины находятся под подпиской о невыезде. Против руководителя отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию филиала было возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве.