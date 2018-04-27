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«Дань» собирали массово: в деле о покровительстве на самарской почте появился новый эпизод
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«Дань» собирали массово: в деле о покровительстве на самарской почте появился новый эпизод 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
Следователи сообщили новые детали уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела кадрового администрирования самарского филиала «Почты России». 59-летнюю женщину уличили в получении еще одной взятки в размере 620400 рублей.
— По версии следствия, взятку в период с 2016 по 2017 год передал начальник Челно-Вершинского почтамта через посредника — руководителя отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области, — рассказали в следственном управлении СК России.
Задержали кадровика почты еще в феврале при получении части вознаграждения — 153 тысяч рублей — от начальника Тольяттинского почтамта. Общая сумма взятки должна была составить 300 тысяч рублей. За это вознаграждение сотрудница почты обещала согласование кандидатуры и назначение на должность руководителя этого подразделения. Позже женщину поймали еще на двух взятках. За эти вознаграждения кадровик также обещала покровительство по службе.
По информации источника в правоохранительных органах, следователи считают, что женщина собирала деньги для своего уже бывшего руководителя Артура Игрушкина. Это продолжилось и после его отставки, но уже якобы для погашения взятых мужчиной кредитов и оплаты адвокатов.
Артур Игрушкин попал в поле зрения правоохранителей после того, как на него пожаловались сотрудники. Они заявили, что мужчина привлекал их к строительству дачи. Впоследствии правоохранители выяснили, что он продал жене служебную машину «Тойота-Камри» по заниженной цене.
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