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Мосгорсуд проверит законность приговора экс-губернатору Кировской области
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Мосгорсуд проверит законность приговора экс-губернатору Кировской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на 8 лет колонии за получение взятки. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.
Заседание начнется в Мосгорсуде в 10:00 мск, на нем в апелляционном порядке проверят приговор суда первой инстанции.
Пресненский суд Москвы 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак «вымогательство взятки».
Согласно приговору, Белых после отбытия наказания на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Белых свою вину в ходе процесса не признал. Он заявлял о провокации взятки правоохранительными органами, а также сборе денег на благотворительные цели. Во время процесса Белых неоднократно обращался за помощью к врачам. В связи с ухудшением состояния здоровья, прения сторон проходили в СИЗО «Матросская Тишина», в больницу которого был помещен подсудимый.
Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.
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