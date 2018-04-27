Мосгорсуд проверит законность приговора экс-губернатору Кировской области

Заседание начнется в Мосгорсуде в 10:00 мск, на нем в апелляционном порядке проверят приговор суда первой инстанции.

Пресненский суд Москвы 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима , а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак «вымогательство взятки».

Согласно приговору, Белых после отбытия наказания на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Белых свою вину в ходе процесса не признал. Он заявлял о провокации взятки правоохранительными органами , а также сборе денег на благотворительные цели. Во время процесса Белых неоднократно обращался за помощью к врачам. В связи с ухудшением состояния здоровья, прения сторон проходили в СИЗО «Матросская Тишина», в больницу которого был помещен подсудимый.