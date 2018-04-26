В Перми предприниматель незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей

Перми выявили предпринимателя, который попытался обмануть центр занятости. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств.

«Предприниматель заключил договор с центром занятости о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году. Согласно условиям договора, необходимо было приобрести и установить специальное оборудование», — пояснили в прокуратуре Ленинского района.

Во время проверки выяснилось, что предприниматель предоставил фиктивные документы, якобы подтверждающие выполнение всех условий, в том числе — липовые трудовые договоры с инвалидами, которые фактически работы не выполняли.

При этом ИП из бюджета перечислили 290 тысяч рублей.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.