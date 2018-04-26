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В Перми предприниматель незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей
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В Перми предприниматель незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми выявили предпринимателя, который попытался обмануть центр занятости. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств.
«Предприниматель заключил договор с центром занятости о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году. Согласно условиям договора, необходимо было приобрести и установить специальное оборудование», — пояснили в прокуратуре Ленинского района.
Во время проверки выяснилось, что предприниматель предоставил фиктивные документы, якобы подтверждающие выполнение всех условий, в том числе — липовые трудовые договоры с инвалидами, которые фактически работы не выполняли.
При этом ИП из бюджета перечислили 290 тысяч рублей.
Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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