В Перми предприниматель незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей 

В Перми выявили предпринимателя, который попытался обмануть центр занятости. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств.
«Предприниматель заключил договор с центром занятости о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году. Согласно условиям договора, необходимо было приобрести и установить специальное оборудование», — пояснили в прокуратуре Ленинского района.
Во время проверки выяснилось, что предприниматель предоставил фиктивные документы, якобы подтверждающие выполнение всех условий, в том числе — липовые трудовые договоры с инвалидами, которые фактически работы не выполняли.
При этом ИП из бюджета перечислили 290 тысяч рублей.
Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.