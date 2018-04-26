В Белогорске прошли обыски в домах местных бизнесменов — СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . В четверг представители силовых структур провели обыски в ряде частных жилых домов Белогорска. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

На сайте издания отмечается, что силовики пришли в дома к учредителям ООО «Крымопт» (фирма, которая занимается дистрибуцией продуктов питания) и сети продуктовых магазинов «Гюзель» братьям Ремзи, Ресулю, Экрему Велиляевым и их сестре Зере. Также обыски прошли в доме директора предприятий Али Бариева и его брата Асана. «Силовики провели следственные мероприятия в офисе и на складах фирмы „Крымопт“ и в магазинах сети „Гюзель“, — уточняет издание.

По данным „Коммерсанта“, обыски проводили сотрудники ФСБ при поддержке бойцов ОМОНа. Ссылаясь на источник в силовых структурах, издание сообщает, что оперативные мероприятия инициированы Следственным комитетом

В то же время в комментарии РИА Новости Крым в Главном следственном управлении Следственного комитета России по РК заявили, что в настоящее время у подразделения нет в производстве дел в отношении бизнесменов или фирм, по адресам которых проводились обыски.

Вместе с тем, в одном из Тelegram-каналов опубликовано „поручение“ о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В нем, в частности, отмечается, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ 25 апреля возбуждено уголовное дело „в отношении неустановленных лиц“ по факту хранения, перевозки в целях сбыта в Крыму продукции, „не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Согласно документу, проведение следственных действий запланировано также в домовладениях по адресам в Белогорске и Феодосии, а также в нежилых помещениях в Крыму и Севастополе

Скриншот поручения о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по обыску домов бизнесменов в Белогорске