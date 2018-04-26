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Жители Прикамья и Сургута дошли до Бастрыкина
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Жители Прикамья и Сургута дошли до Бастрыкина 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
25 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. Среди обратившихся были жители Югры и Прикамья. Как рассказала «Уралинформбюро» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, жительница Сургута пожаловалась Бастрыкину на ход расследования убийства ее сына. Уголовное дело было возбуждено еще в 2013 году.
Также претензии главе СКР озвучил житель Пермского края. «Почти 4 года Николай Скорняков пытается добиться справедливости в деле о гибели своего 22-летнего сына в ДТП в Пермском крае. По данному факту уголовное дело органами полиции не возбуждалось более года, а после возбуждения неоднократно прекращалось. Более того, из дела исчезли вещественные доказательства. Только благодаря настойчивости отца, потерявшего своего сына, дело было передано из органов полиции в следственные органы СК России по Пермскому краю», — сообщила С. Петренко.
Скорняков попросил Бастрыкина забрать расследуемое уголовное дело в производство центрального аппарата. Председатель СКР удовлетворил его просьбу и поручил дальнейшее расследование Главному следственному управлению СКР. Также он распорядился дать правовую оценку действиям следователей, ранее принимавших процессуальные решения по этому делу.
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