Жители Прикамья и Сургута дошли до Бастрыкина

Также претензии главе СКР озвучил житель Пермского края . «Почти 4 года Николай Скорняков пытается добиться справедливости в деле о гибели своего 22-летнего сына в ДТП в Пермском крае. По данному факту уголовное дело органами полиции не возбуждалось более года, а после возбуждения неоднократно прекращалось. Более того, из дела исчезли вещественные доказательства. Только благодаря настойчивости отца, потерявшего своего сына, дело было передано из органов полиции в следственные органы СК России по Пермскому краю», — сообщила С. Петренко.

Скорняков попросил Бастрыкина забрать расследуемое уголовное дело в производство центрального аппарата. Председатель СКР удовлетворил его просьбу и поручил дальнейшее расследование Главному следственному управлению СКР. Также он распорядился дать правовую оценку действиям следователей, ранее принимавших процессуальные решения по этому делу.