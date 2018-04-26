Курившего на борту авиарейса Москва-Челябинск пассажира привлекли к ответственности

Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса Москва-Челябинск, который курил на борту.

Ирина Волк. — Авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани . Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета, — сообщила официальный представитель МВД России

Она уточнила, что пассажира сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

По словам Ирины Волк, нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

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