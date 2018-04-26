Курившего на борту авиарейса Москва-Челябинск пассажира привлекли к ответственности 

Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей.
Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса Москва-Челябинск, который курил на борту.
— Авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что пассажира сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).
По словам Ирины Волк, нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следствие возбудило дело по факту смерти женщины после пластической операции