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Курившего на борту авиарейса Москва-Челябинск пассажира привлекли к ответственности
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Курившего на борту авиарейса Москва-Челябинск пассажира привлекли к ответственности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей.
Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса Москва-Челябинск, который курил на борту.
— Авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что пассажира сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).
По словам Ирины Волк, нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.
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