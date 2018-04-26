Серийный маньяк-насильник пойман в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге задержали маньяка-насильника, который нападал на несовершеннолетних девушек и женщин. По версии следствия, он начал орудовать в городе ещё в 1992 году, в дальнейшем проявлял активность в период 2009—2014 гг. 47-летнему мужчине предъявили обвинение по 32 эпизодам, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ по Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по семи статьям УК РФ.
Маньяк подстерегал женщин и девушек в малолюдных местах. Для того, чтобы сломить сопротивление своих жертв, он угрожал им убийством, применял нож. В большинстве случаев после изнасилования он грабил потерпевших.