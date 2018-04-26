Серийный маньяк-насильник пойман в Екатеринбурге

Маньяк подстерегал женщин и девушек в малолюдных местах. Для того, чтобы сломить сопротивление своих жертв, он угрожал им убийством, применял нож. В большинстве случаев после изнасилования он грабил потерпевших.