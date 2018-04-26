Двое петрозаводчан на Ключевой пытались разобрать рельсы 

Мужчины рассчитывали, что их никто не видит.
Железнодорожные пути, находящиеся якобы без присмотра, не дают покоя злоумышленникам, сообщает «Росгвардия».
25 апреля в 14 часов охраной производственного объекта, расположенного на улице Антонова, были замечены двое граждан, возраст — около сорока лет. Они разбирали рельсы. Дежурный КПП нажал тревожную сигнализацию — на место прибыли сотрудники Петрозаводского ОВО и задержали подозреваемых. Граждане были доставлены в отдел полиции. В перспективе — уголовное дело по факту кражи.
По материалам: ptzgovorit.ru