Двое петрозаводчан на Ключевой пытались разобрать рельсы

Мужчины рассчитывали, что их никто не видит.

Железнодорожные пути, находящиеся якобы без присмотра, не дают покоя злоумышленникам, сообщает «Росгвардия».

25 апреля в 14 часов охраной производственного объекта, расположенного на улице Антонова, были замечены двое граждан, возраст — около сорока лет. Они разбирали рельсы. Дежурный КПП нажал тревожную сигнализацию — на место прибыли сотрудники Петрозаводского ОВО и задержали подозреваемых. Граждане были доставлены в отдел полиции. В перспективе — уголовное дело по факту кражи.