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В Оренбурге 15-летний подросток жестоко избил своего сверстника
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В Оренбурге 15-летний подросток жестоко избил своего сверстника 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 15-летний подросток подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ровеснику.
Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Тобольской. По версии следователей, во время ссоры подозреваемый кулаком избил пострадавшего. Подросток получил тупую травму живота с разрывом селезенки, потребовалось проведение операции.
Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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