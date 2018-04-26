В Оренбурге 15-летний подросток жестоко избил своего сверстника

Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Тобольской. По версии следователей, во время ссоры подозреваемый кулаком избил пострадавшего. Подросток получил тупую травму живота с разрывом селезенки, потребовалось проведение операции.

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