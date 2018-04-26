В Оренбурге 15-летний подросток жестоко избил своего сверстника 

В Оренбурге 15-летний подросток подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ровеснику.
Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Тобольской. По версии следователей, во время ссоры подозреваемый кулаком избил пострадавшего. Подросток получил тупую травму живота с разрывом селезенки, потребовалось проведение операции.
Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела, сообщает пресс-служба СУ СК региона.