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Пьяный грязовчанин зарезал пожилую гостью
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Пьяный грязовчанин зарезал пожилую гостью 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Застолье в квартире бывшей супруги устроил грязовчанин, после чего убил свою же гостью.
Трагедия произошла 21 апреля. Как сообщает областной следственный комитет, 31-летний мужчина пригласил в квартиру бывшей супруги свою мать и ее 61-летнюю подругу. Пока владелицы жилья не было дома, веселая компания устроила там застолье. Вернувшаяся домой грязовчанка возмутилась и выставила гостей за дверь. Через несколько минут после того, как посторонние покинули ее квартиру, она услышала крики на лестничной площадке. Выглянув, женщина увидела знакомую своей свекрови в луже крови.
Приехавшие на место следователи насчитали на теле погибшей несколько колото-резаных ранений в области лица, шеи, рук. По подозрению в убийстве арестовали устроившего застолье мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной кровавой драмы. Расследование продолжается.
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