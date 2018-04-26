Пьяный грязовчанин зарезал пожилую гостью

Застолье в квартире бывшей супруги устроил грязовчанин, после чего убил свою же гостью.

Трагедия произошла 21 апреля. Как сообщает областной следственный комитет, 31-летний мужчина пригласил в квартиру бывшей супруги свою мать и ее 61-летнюю подругу. Пока владелицы жилья не было дома, веселая компания устроила там застолье. Вернувшаяся домой грязовчанка возмутилась и выставила гостей за дверь. Через несколько минут после того, как посторонние покинули ее квартиру, она услышала крики на лестничной площадке. Выглянув, женщина увидела знакомую своей свекрови в луже крови.

Приехавшие на место следователи насчитали на теле погибшей несколько колото-резаных ранений в области лица, шеи, рук. По подозрению в убийстве арестовали устроившего застолье мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной кровавой драмы. Расследование продолжается.