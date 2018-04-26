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Пытки и угрозы изнасилованием в полиции оценили в три тысячи рублей
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Пытки и угрозы изнасилованием в полиции оценили в три тысячи рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нижегородский районный суд присудил двум местным жителям Низами Гасанову и Эльшану Заманову по три тысячи рублей компенсации морального вреда за то, что в 2012 году их пытками и угрозами изнасилованием заставили признаться в совершении преступления, сообщает «Комитет против пыток».
Заявители и их юристы требовали от МВД суммарно два миллиона рублей. Защита намерена обжаловать решение суда.
«Это самая низкая компенсация морального вреда за пытки, которую нам когда-либо приходилось видеть. И это несмотря на доказанную вину шестерых полицейских в совершении тяжкого преступления и наличия до сих пор у потерпевших устойчивого посттравматического состояния. Это форменное издевательство, в первую очередь, над самим правосудием», — сказала представляющая интересы потерпевших юрист Юлия Осипова.
По делу о превышении должностных полномочий с применением насилия 19 апреля 2016 года были осуждены условно шесть человек, включая руководителей отдела полиции. Как установил суд, вечером 2 марта 2012-го все шестеро вломились в дачный домик, где проживала семья Гасановых, устроили там погром, отобрали у всех телефоны и документы, а потом забрали в отделение всех находящихся в доме мужчин. Там их заставили всю ночь стоять в коридоре, не разрешали садиться и ходить в туалет.
Параллельно с этим Гасанова и Заманова пытали в разных кабинетах. Первого избивали, душили полиэтиленовым пакетом и угрожали изнасиловать. Второго также били и угрожали изнасилованием, оскорбляли по национальному признаку, обещали отправить видеозапись с изнасилованием на зону. В результате оба признались в автомобильных кражах, но вскоре уголовное преследование против них было прекращено из-за их непричастности к преступлению. Обвиненные в пытках полицейские оправдывали свои действия борьбой с этнической преступностью.
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