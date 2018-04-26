Ещё
В отношении одного из орловских застройщиков возбуждено уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В отношении одного из орловских застройщиков возбуждено уголовное дело 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй-Проект-Сервис», сообщает пресс-служба орловского СКР.
Вознаграждение за труд не получали в полном объеме семь работников компании. С апреля по сентябрь 2017 года объем долга достиг 949 тысяч рублей.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — указано в сообщении СКР.
Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По данным kartoteka.ru, ООО «Строй-Проект-Сервис» зарегистрировано в 2002 году. Компания специализируется на разборке и сносе зданий, строительстве жилых и не жилых сооружений. Прибыль компании в 2016 году составила 871 тысяч руб. Месяц назад генеральным директором стала Марина Болычева. Учредителями общества являются Олег Дьячков и Евгения Сивцова.
У истоков компании стоит Геннадий Болычев. Он долгое время был директором ООО «Строй-проект-сервис». От действий этого бизнесмена пострадали многие ливенцы. В момент признания его банкротом, согласно анализу финансового состояния должника, кредиторская задолженность составляла 122,2 млн рублей. Многоквартирный дом № 159 на улице Дружбы Народов стал печальным долгостроем. Дом №30 на этой же улице остался лишь красивой картинкой на бумаге. Болычев долгое время уверял пайщиков, что дела наладятся, и уговаривал не забирать деньги. Кроме того, он продавал участки, на которые был наложен арест.
Сообщение В отношении одного из орловских застройщиков возбуждено уголовное дело появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На станции Орёл сняли с поезда уроженца Тбилиси с «синтетикой» В Ливнах осудили подростков, причастных к организации наркотрафика Мастер «РЖД» хранил на работе взрывные устройства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом237
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол148
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…430
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян1002
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение