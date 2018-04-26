В отношении одного из орловских застройщиков возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй-Проект-Сервис», сообщает пресс-служба орловского СКР

Вознаграждение за труд не получали в полном объеме семь работников компании. С апреля по сентябрь 2017 года объем долга достиг 949 тысяч рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — указано в сообщении СКР.

Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По данным kartoteka.ru, ООО «Строй-Проект-Сервис» зарегистрировано в 2002 году. Компания специализируется на разборке и сносе зданий, строительстве жилых и не жилых сооружений. Прибыль компании в 2016 году составила 871 тысяч руб. Месяц назад генеральным директором стала Марина Болычева. Учредителями общества являются Олег Дьячков и Евгения Сивцова.

У истоков компании стоит Геннадий Болычев. Он долгое время был директором ООО «Строй-проект-сервис». От действий этого бизнесмена пострадали многие ливенцы. В момент признания его банкротом, согласно анализу финансового состояния должника, кредиторская задолженность составляла 122,2 млн рублей. Многоквартирный дом № 159 на улице Дружбы Народов стал печальным долгостроем. Дом №30 на этой же улице остался лишь красивой картинкой на бумаге. Болычев долгое время уверял пайщиков, что дела наладятся, и уговаривал не забирать деньги. Кроме того, он продавал участки, на которые был наложен арест.