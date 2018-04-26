Следствие возбудило дело по факту смерти женщины после пластической операции

Для установления причины гибели пациентки следователи планируют допросить руководство клиники и ее сотрудников, а также провести судмедэкспертизу.

В четверг, 26 апреля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины после проведения пластической операции в одной из частных клиник столицы.

— 25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело. Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что в клинике, а также дома у руководства и медперсонала были проведены обыски, в ходе которых следователи изъяли необходимую документацию.

В настоящее время устанавливаются все пострадавшие от деятельности частного медицинского центра.

ПО ТЕМЕ

Пациентка частной клиники пластической хирургии умерла на операционном столе