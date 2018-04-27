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СК возбудил уголовное дело после гибели многодетной семьи на пожаре в Костромской области
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СК возбудил уголовное дело после гибели многодетной семьи на пожаре в Костромской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и троих ее детей на пожаре в городе Нея Костромской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления.
"Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В ходе расследования будут проверены все версии произошедшего, в том числе и о возможном насильственном характере смерти пострадавших и умышленном поджоге дома", — сказали в пресс-службе.
Пожар произошел в ночь на 26 апреля 2018 года в деревянном жилом доме. Огонь удалось ликвидировать лишь через полтора часа. Внутри дома обнаружили тела 35-летней женщины и троих ее детей 2014, 2015 и 2017 годов рождения.
Следственный комитет и прокуратура региона организовали проверки. На место ЧП выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
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