Расследование обрушения в омской казарме, где погибли и пострадали жители Башкирии, завершено

Бывшего начальника учебного центра Олега Пономарёва обвинили в том, что он не проверил качество работ после ремонта и не убедился в надёжности кирпичной кладки под сайдингом, а также не выяснил, как повлияли новые бетонные стяжки на здание, сообщает сайт со ссылкой на «Коммерсантъ».

Офицер предстанет перед судом по нескольким статьям, в том числе, превышение должностных полномочий и нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. Пономарёв своей вины не признал.

Также обвинение предъявлено замначальника центра по тылу Владиславу Пархоменко . Его обвинили в получении крупной взятки. В настоящее время он находится в СИЗО.

— Защита офицера от комментариев воздерживается, однако знакомые господина Пархоменко утверждают, что после двух лет расследования трагедии в Омске у обвиняемого, которого отстранили от службы, закончились деньги. Планируя нанять себе нового адвоката, офицер решил занять их у знакомых, в том числе одного строителя. Переговоры полковника, очевидно, прослушивались — во время получения 200 тысяч рублей он был задержан, — сообщает издание.

Обвинения также предъявлены руководителю компании-подрядчика Александру Дорофееву и его партнёру Дмитрию Баязову, который, не имея специального образования, руководил проектом.

Уголовное дело насчитывает 500 томов.

Крыша и стена в четырёхэтажном здании казармы обвалилась 12 июля 2015 года. Под завалами оказались десятки солдат, которые легли спать после отбоя.