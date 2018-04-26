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Расследование обрушения в омской казарме, где погибли и пострадали жители Башкирии, завершено
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Расследование обрушения в омской казарме, где погибли и пострадали жители Башкирии, завершено 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, в результате которого погибли 24 человека и были травмированы ещё 18, в том числе, жители Башкирии. Фигурантам предъявлено обвинение, один из них, помимо прочего, был обвинён во взяточничестве и сейчас находится в СИЗО, сообщает новостной портал ngs55.ru.
Бывшего начальника учебного центра Олега Пономарёва обвинили в том, что он не проверил качество работ после ремонта и не убедился в надёжности кирпичной кладки под сайдингом, а также не выяснил, как повлияли новые бетонные стяжки на здание, сообщает сайт со ссылкой на «Коммерсантъ».
Офицер предстанет перед судом по нескольким статьям, в том числе, превышение должностных полномочий и нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. Пономарёв своей вины не признал.
Также обвинение предъявлено замначальника центра по тылу Владиславу Пархоменко. Его обвинили в получении крупной взятки. В настоящее время он находится в СИЗО.
— Защита офицера от комментариев воздерживается, однако знакомые господина Пархоменко утверждают, что после двух лет расследования трагедии в Омске у обвиняемого, которого отстранили от службы, закончились деньги. Планируя нанять себе нового адвоката, офицер решил занять их у знакомых, в том числе одного строителя. Переговоры полковника, очевидно, прослушивались — во время получения 200 тысяч рублей он был задержан, — сообщает издание.
Обвинения также предъявлены руководителю компании-подрядчика Александру Дорофееву и его партнёру Дмитрию Баязову, который, не имея специального образования, руководил проектом.
Уголовное дело насчитывает 500 томов.
Крыша и стена в четырёхэтажном здании казармы обвалилась 12 июля 2015 года. Под завалами оказались десятки солдат, которые легли спать после отбоя.
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