За первые три месяца 2018 года Северо-Западная таможня возбудила 164 уголовных дела

Северо-Западная таможня подвела итоги работы за первый квартал 2018 года.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе ведомства, за первые три месяца 2018 года Северо-Западной оперативной таможней и таможенными органами управления было возбуждено 164 уголовных дела. Основную часть преступлений составили уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). По этой статье возбудили 42 уголовных дела, по результатам расследования которых в российский бюджет взыскано почти 30 миллионов рублей.

По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждено 8 уголовных дел. Стоимость предметов контрабанды составила более 180 миллионов рублей.

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в общей сложности возбуждено 18 уголовных дел. Также было возбуждено 4 уголовных дела из-за контрабанды алкоголя и табачных изделий.

Общий экономический эффект по результатам расследования уголовных дел составил более 112 миллионов рублей.