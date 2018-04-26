Четырехсторонняя видеосвязь помогла кассации смягчить приговор

В Севастопольском городском суде 25 апреля было впервые проведено судебное заседание с использованием многоканальной видеосвязи. В результате рассмотрения кассационной жалобы двум из трех фигурантов дела о разбое, находившимся в колониях весьма удаленных друг от друга регионов России , статьи были переквалифицированы на менее тяжкие.

Президиум Севастопольского горсуда обеспечил одновременную видеоконференцсвязь с колониями в республике Кабардино-Балкария , Кировской и Волгоградской областях, где находились осужденные за преступление, совершенное 2 ноября 2016 года. Судом было установлено, что граждане Голодюк, Митнева и Калуцкий распивали спиртное на так называемой «лёжке» — пустыре, где проживали лица без определенного места жительства. Позже к ним присоединился потерпевший, который приобрел алкоголь и имел неосторожность продемонстрировать наличие денежных средств. После этого мужская часть криминального трио — Голодюк и Калуцкий — избили его, а Митнева вытащила из карманов 300 рублей и документы. По приговору суда все участники нападения были признаны виновными в совершении разбоя и отправлены за решетку.

При рассмотрении дела в кассационном порядке по четырехсторонней видеосвязи суд принял решение изменить квалификацию преступления в отношении двоих осужденных. Митневу признали виновной лишь в грабеже — с учетом предыдущей судимости ей назначили 4 года 2 месяца колонии общего режима . Было принято во внимание, что она инвалид III группы по слуху (в судебном процессе принял участие сурдопереводчик). Ранее не судимому Голодюку также переквалифицировали статью на «грабеж», уточнив, что деяние было совершено с применением не опасного для жизни насилия, и назначили 3 года колонии общего режима.

Наиболее активному участнику избиения, Калуцкому, применившему опасное для здоровья потерпевшего насилие, суд квалификацию не изменил — за совершение разбоя его приговорили к 5 годам колонии строгого режима.